До Ради почали пускати за спецперепусткою про COVID-вакцинацію
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З сьогоднішнього дня до Верховної Ради можна потрапити лише за спецперепусткою, за сертифікатом про COVID-вакцинацію, з довідкою про одужання від коронавірусної хвороби або негативним ПЛР-тестом.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Журналісти та працівники Апарату Верховної Ради отримують спецперепустки після пред’явлення COVID-сертифікату. Їх зробили для зручності, щоб кожного разу на вході не перевіряти документи про вакцинацію.
Раніше ВР запровадила обмеження на допуск невакцинованих до будівлі парламенту