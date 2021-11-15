За тиждень вогонь забрав життя 39 осіб, на водоймах загинули 14, - ДСНС
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Упродовж минулого тижня (з 08.11 по 14.11) на пожежах загинуло 39 осіб, на водних об’єктах загинуло 14 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 832 надзвичайних події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 32 особи.
Ліквідовано 1 тис. 374 пожежі, врятовано на пожежах 30 осіб та не допущено знищення вогнем 495 будівель і 50 од. техніки. На пожежах загинуло 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн. 938 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 229 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 441 вибухонебезпечний предмет.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб.