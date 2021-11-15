Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, - МОЗ
Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за №1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070).
Зазначається, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів. У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.