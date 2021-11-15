Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту ВР, - Стефанчук

Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, очолить цю групу перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Регламент має стати системою процедур. Кожна функція Верховної Ради має бути забезпечена відповідними регламентними нормами", - наголосив голова ВР.

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