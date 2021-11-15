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Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту ВР, - Стефанчук

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Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту ВР, - Стефанчук
Цього тижня буде створена робоча група з удосконалення регламенту Верховної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав голова ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, очолить цю групу перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Регламент має стати системою процедур. Кожна функція Верховної Ради має бути забезпечена відповідними регламентними нормами", - наголосив голова ВР.

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    да вы научитесь сначала по старому регламенту работать.
    опять готовят какое то мошенничество
  • Ksenia VB
    Регламент це не абищо.
    Це процедура, яка запобігає помилковим рішенням і абсурдному законодавству.
    А ви що хочете закони штампувати просто так ? Ідіоти..
  • Иван Иван 31509c93
    конечно) это же слепок общества)
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