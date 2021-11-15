"Ситуація дуже критична", - голова МЗС Австрії Лінхарт про військову загрозу Україні з боку Росії

Актуальна ситуація із військовою загрозою Україні від Росії "дуже критична", і Євросоюзу слід чітко дати зрозуміти Кремлю – не варто йти на ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку думку висловив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінхарт.

За оцінкою керівника австрійської дипломатії, якого спочатку запитували про Балкани, а потім перейшли до України, "там ситуація також дуже критична".

"Йдеться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації", – сказав Лінхарт і пішов на засідання.

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Сьогодні, 15 листопада, голова МЗС Кулеба зустрічається з керівництвом НАТО та міністрами країн ЄС. Основна тема – ескалація біля кордонів України. Кілька днів тому він із головою ВП побували у Вашингтоні, щоб обговорити ту саму тему.