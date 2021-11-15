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"Ситуація дуже критична", - голова МЗС Австрії Лінхарт про військову загрозу Україні з боку Росії

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"Ситуація дуже критична", - голова МЗС Австрії Лінхарт про військову загрозу Україні з боку Росії
Актуальна ситуація із військовою загрозою Україні від Росії "дуже критична", і Євросоюзу слід чітко дати зрозуміти Кремлю – не варто йти на ескалацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку думку висловив перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ голова МЗС Австрії Міхаель Лінхарт.

За оцінкою керівника австрійської дипломатії, якого спочатку запитували про Балкани, а потім перейшли до України, "там ситуація також дуже критична".

"Йдеться про те, щоб ми як ЄС направили повністю чіткий сигнал Росії: треба повернутися до мирної ситуації й не допустити ескалації", – сказав Лінхарт і пішов на засідання.

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Сьогодні, 15 листопада, голова МЗС Кулеба зустрічається з керівництвом НАТО та міністрами країн ЄС. Основна тема – ескалація біля кордонів України. Кілька днів тому він із головою ВП побували у Вашингтоні, щоб обговорити ту саму тему.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А нашо нам зброя ? Зеленський все одно стріляти не дозволяє.
    Зброю дають тим, хто буде захищатись, а не здаватись.
    73 % українців проголосувало за мир, який зеленський мав вимолити стоячи на колінцях перед путлєром.
  • Ksenia VB
    Він вже здав - Армію.
    Все зробив, щоб люди звідти пішли.
    Годував продуктами з хробаками. Забороняв давати відсіч окупанту. Не обмінював військово полонених. Не озброював і не модерізовував техніку.
    Ще й падла мільярди військовим заборгував.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Ситуація дюже критична, але зброї УКраїні продавати не будемо. Добре, що хоч Англія вийшла з ЄС,
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