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Корнієнко просить керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу: Депутати поводяться недоречно під час перевірки документів про вакцинацію

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Корнієнко просить керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу: Депутати поводяться недоречно під час перевірки документів про вакцинацію
Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко просить керівників фракцій провести роз'яснювальну роботу зі своїми депутатами щодо поведінки під час проходження перевірки на вході до будівель ВР.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

Корнієнко нагадав, що з сьогоднішнього дня почали діяти обмеження щодо допуску до ВР.

"Не буду зараз називати ні фракції, ні прізвища, але коли народні депутати поводять себе ..схоже що негідно і щодо дотримання карантинних вимог, і щодо ставлення до працівників державної охорони. Але менш за все в цій ситуації мають страждати працівники держохорони, які просто стоять на посту, а депутати поводять себе з ними якось недоречно", - наголосив перший віцеспікер.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Пиз**ц! Люди, що представляють законодавчу владу в державі , відмовляються виконувать вимоги нормативних документів , створених на основі затверджених ними ж законів! "ДОЖИЛИСЯ"!!!
  • Григорій Лупаренко
    "Не буду називати фракції і пірзвища" - ну так найбільш активні антивакцинатори саме у зеленій фракції. Тому і не називає...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    депутаты в шоке? от низ требуют исполнять то шо они сами напринимали???? ))))
    ой как невдобно получилось )))) их бы еще на минималку и на субсидию (лишив всех льгот и выплат на аренду, водителей и секретарей-помощников...и конвертов, раздаваемых в тубзике)))))
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