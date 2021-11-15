Після розколу в "Голосі" Стефанчук закликав Железняка та Устінову порозумітися: Потрібно шукати компроміс

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає обидві частини фракції "Голос" знайти між собою порозуміння.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді в понеділок.

"Тому що ваше непорозуміння може стати великим непорозумінням усього парламенту. Я закликаю вас до компромісу", - звернувся голова ВР до присутніх на Погоджувальній Раді нардепів "Голосу" Ярослава Железняка та Олександри Устінової.

Після того Стефанчук надав їм слово по черзі. Железняк та Устінова озвучили свої пропозиції до порядку денного.

"Я сподіваюся, мир та злагода буде у всьому нашому парламенті", - відреагував на слова спікера Железняк.

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