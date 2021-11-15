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ЄС схвалив введення нових санкцій проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи, - журналіст Йозвяк

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ЄС схвалив введення нових санкцій проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи, - журналіст Йозвяк
Міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це написав у твітері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно ухвалили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні вони також матимуть політичну згоду на введення додаткових санкцій, але фактичний список громадян та організацій не буде готовий сьогодні", - написав Йозвяк.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції можуть потрапити глава МЗС Білорусі Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни, пише Українська правда.

ЄС також розглядає шостий санкційний пакет, який може включати наказ для фірм ЄС про припинення постачання до національного аеропорту Мінська

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Топ коментарі

  • Иван Кутепов
    Яке офігенне глибоке занепокоєння.
  • Игокович
    Жадность фраера ... Почему транзит через Беларусь не остановить? Гешефт дороже моральных приципов?
  • Alex 13 e8c21eac
    От этих лютых санкций кремлебанда прям обосралась
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