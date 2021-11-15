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"Слуга народу" Радуцький поскаржився Стефанчуку, що нардепи не носять масок: "Прошу втрутитися в цю історію"

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"Слуга народу" Радуцький поскаржився Стефанчуку, що нардепи не носять масок: "Прошу втрутитися в цю історію"
Народний депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький просить спікера Руслана Стефанчука розібратися з тим, що депутати в будівлі парламенту не носять масок.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на Погоджувальній Раді в понеділок.

"Шановний Руслане Олексійовичу, ми кажемо про те, що у нас депутати в залі не носять маски, а у нас на Погоджувальній Раді депутати сидять без масок. Прошу втрутитися в цю історію", - звернувся нардеп до голови Верховної Ради.

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Своєю чергою, Стефанчук заявив: "Ви праві, Михайле Борисовичу".

Додамо, що Стефанчук та Радуцький впродовж Погоджувальної Ради сидять у масках.

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Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    Хто би про маски звиздів.
  • user009
    не носять масок так, як крадуцький
  • Garry Grant
    17 тыс. с каждого тела без маски. Или слабО?
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