"Слуга народу" Радуцький поскаржився Стефанчуку, що нардепи не носять масок: "Прошу втрутитися в цю історію"

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький просить спікера Руслана Стефанчука розібратися з тим, що депутати в будівлі парламенту не носять масок.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на Погоджувальній Раді в понеділок.

"Шановний Руслане Олексійовичу, ми кажемо про те, що у нас депутати в залі не носять маски, а у нас на Погоджувальній Раді депутати сидять без масок. Прошу втрутитися в цю історію", - звернувся нардеп до голови Верховної Ради.

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Своєю чергою, Стефанчук заявив: "Ви праві, Михайле Борисовичу".

Додамо, що Стефанчук та Радуцький впродовж Погоджувальної Ради сидять у масках.