Покладати всю провину за міграційну кризу на Лукашенка неправильно, а Росія тут ні до чого, - Пєсков
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
"Ми оцінюємо цю заяву як неправильну, це неправильне трактування ситуації з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи заяву Блінкена.
Він нагадав слова президента РФ Володимира Путіна, який "абсолютно виключив можливість якоїсь причетності Росії до того, що відбувається з мігрантами на білорусько-польському кордоні".
"І, власне, президент (РФ) пояснив, чому. І ситуація, що склалася на кордоні, її теж не створює Лукашенко. Туди прибувають, користуючись безвізовим режимом, про що, до речі, сказав президент (РФ), мігранти, які хочуть отримати притулок у Європі. Їм не дають, їх туди не пускають", - сказав Пєсков.
При цьому він зазначив, що громадяни, які прибувають туди, чудово знають, що у випадку з іншими країнами мігрантів приймали досить гостинно.
"Тому тут, власне, покладати всю провину на Лукашенка, на білоруську сторону – це абсолютно неправильно. Це абсолютно неправильно і при цьому абстрагуватися від якихось загальноєвропейських ідеалів гуманізму, які ніхто не збирається згадувати у контексті цієї ситуації. І чомусь ніхто не хоче згадувати про долі ось цих кількох тисяч людей, біженців, які на кордоні вже майже тиждень в умовах дуже холодної погоди", - сказав Пєсков.
Він додав, що заява держсекретаря США "докорінно неправильна, і ми (РФ - Ред.) з нею не згодні".