Покладати всю провину за міграційну кризу на Лукашенка неправильно, а Росія тут ні до чого, - Пєсков

Кремль незгодний із заявою держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що криза з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії поблизу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Ми оцінюємо цю заяву як неправильну, це неправильне трактування ситуації з міграційною кризою на білорусько-польському кордоні", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, коментуючи заяву Блінкена.

Він нагадав слова президента РФ Володимира Путіна, який "абсолютно виключив можливість якоїсь причетності Росії до того, що відбувається з мігрантами на білорусько-польському кордоні".

"І, власне, президент (РФ) пояснив, чому. І ситуація, що склалася на кордоні, її теж не створює Лукашенко. Туди прибувають, користуючись безвізовим режимом, про що, до речі, сказав президент (РФ), мігранти, які хочуть отримати притулок у Європі. Їм не дають, їх туди не пускають", - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що громадяни, які прибувають туди, чудово знають, що у випадку з іншими країнами мігрантів приймали досить гостинно.

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"Тому тут, власне, покладати всю провину на Лукашенка, на білоруську сторону – це абсолютно неправильно. Це абсолютно неправильно і при цьому абстрагуватися від якихось загальноєвропейських ідеалів гуманізму, які ніхто не збирається згадувати у контексті цієї ситуації. І чомусь ніхто не хоче згадувати про долі ось цих кількох тисяч людей, біженців, які на кордоні вже майже тиждень в умовах дуже холодної погоди", - сказав Пєсков.

Він додав, що заява держсекретаря США "докорінно неправильна, і ми (РФ - Ред.) з нею не згодні".