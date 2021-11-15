Новини

Потрібно розглянути можливість виключення РФ та Білорусі з багатьох міжнародних організацій, - віцепрем'єр Польщі Глінський

2 48221
Потрібно розглянути можливість виключення РФ та Білорусі з багатьох міжнародних організацій, - віцепрем'єр Польщі Глінський
В Польщі запропонували розглянути можливість виключення Росії та Білорусі з багатьох міжнародних організацій.

Про це в інтерв'ю Polska Times заявив віце-прем'єр Польщі Пьотр Глінський, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародний тиск на ці два режими - білоруський та російський - має бути значно сильнішим. Я б навіть розглянув можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, а також із важливих для них спортивних змагань", - зазначив він.

За словам Глінського, РФ та Білорусь - це режими, які діють нелюдським чином.

"Поки спричинена Росією агресія чи криза безпосередньо не торкнеться керівних еліт західних країн, імовірно, буде важко чекати на якісь реальні дії", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко вимагає негайно провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським: Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    І це буде правильно. Ніколи московія і їх сателіти нічого доброго не зробили для світу, вони тільки гадять і відмовляються виконувати міжнародні документи. То навіщо шпіони і бандити в цих організіціях?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Їх треба було викинути звідусіль ще позавчора...
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    хорошо сказал - выгнать с ООН для начала..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини