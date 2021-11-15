Потрібно розглянути можливість виключення РФ та Білорусі з багатьох міжнародних організацій, - віцепрем'єр Польщі Глінський

В Польщі запропонували розглянути можливість виключення Росії та Білорусі з багатьох міжнародних організацій.

Про це в інтерв'ю Polska Times заявив віце-прем'єр Польщі Пьотр Глінський, передає Цензор.НЕТ.

"Міжнародний тиск на ці два режими - білоруський та російський - має бути значно сильнішим. Я б навіть розглянув можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, а також із важливих для них спортивних змагань", - зазначив він.

За словам Глінського, РФ та Білорусь - це режими, які діють нелюдським чином.

"Поки спричинена Росією агресія чи криза безпосередньо не торкнеться керівних еліт західних країн, імовірно, буде важко чекати на якісь реальні дії", - додав він.

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