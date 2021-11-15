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МОН має намір до кінця 2021 року розпочати популяризацію робітничих професій серед молодих українців

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МОН має намір до кінця 2021 року розпочати популяризацію робітничих професій серед молодих українців
Без запуску відповідної програми українські промпідприємства ризикують опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів.

Міністерство освіти і науки України має намір до кінця 2021 року запустити всеукраїнську кампанію популяризації робітничих спеціальностей серед молодих українців.

Про це повідомила директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Ірина Шумик, повідомляється в тексті УНІАН.

Без запуску відповідної програми українські промислові підприємства ризикують вже в найближчі роки опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів і стрімке старіння робочих колективів.

З проблемою нестачі кваліфікованих фахівців і працівників технічних спеціальностей історично стикалася не тільки Україна. На Заході з врегулюванням дисбалансу на ринку праці справляється Голлівуд, в блокбастерах якого вчені, інженери, технарі й робітники зображуються героями, які можуть похвалитися насиченим і цікавим життям.

Водночас в українському кінематографі й стереотипах, укорінених в умах левової частки громадян, інженери і працівники технічних спеціальностей представляються не настільки успішними людьми. При тому, що багато сучасних промислових підприємств пропонують своїм співробітникам офіційне працевлаштування, конкурентні заробітні плати і великі соціальні пакети, але через недостатню інформованість абітурієнти та їхні батьки про це не знають.

Внаслідок цього страждає національна економіка - у разі скорочення виробничих потужностей в результаті нестачі молодих робочих рук впаде ВВП і експортна виручка, а іноземні інвестори не будуть заходити в Україну через брак кваліфікованих кадрів для реалізації їхніх проектів.

Крім популяризації інженерно-технічних і робочих спеціальностей серед молоді, Україні важливо позбавлятися від укоріненого в суспільстві культу вищої освіти відразу після школи. Ще екс-прем'єр Володимир Гройсман свого часу підняв тему про необхідність викорінення цього шкідливого явища, заявивши: "Не кожен здатний бути вченим, і не кожній людині потрібна вища освіта", однак, у відповідь зіткнувся з критикою і нерозумінням з боку громадськості. Однак саме такий принцип поширений в розвинених західних країнах і відкриває перед молодими людьми можливості усвідомленого професійного розвитку та отримання більш високих кваліфікацій упродовж усього життя.

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Найкраща популяризація виробничих професій - людські умови праці. І зарплати відповідні. На голому ентузіазмі довго не попрацюєш
  • Vyacheslav Nesterov
    Если молодой специалист - то что, можно без зарплаты сидеть на мамкину пенсию ожидая зарплату за 3 месяца на заводе ? Сейчас не те времена! Сделайте престижными зарплаты рабочих - туда потянутся люди, переквалификационные курсы будут способствовать.. а так - видно что в Украине по зарплатам - нужны только Юристы, судьи, прокуроры, депутаты-взяточники и деректора предприятий и банкиры-разводилы... все остальные должны ишачить за 6 т грн... и отдыхать на лавочке у подьезда
  • Вася Шевченко f77d76ba
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