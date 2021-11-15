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Мігрантів потрібно забезпечити гуманітарною допомогою, - Боррель

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Мігрантів потрібно забезпечити гуманітарною допомогою, - Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що необхідно забезпечити гуманітарною допомогою мігрантів, які знаходяться на кордоні країн Європейського Союзу та Білорусі.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ситуація з потоком мігрантів є під контролем після переговорів у країнах транзиту та походження.

Боррель заявив: "Ми маємо думати про те, як ми можемо вирішити цю проблему, починаючи із зупинення потоку, зупинення польотів, що вже майже зроблено".

"Потік (мігрантів. - Ред.) більш-менш контролюється, але нам потрібно надати гуманітарну допомогу цим людям і запобігти "гібридній атаці" в будь-яких формах на кордони ЄС", - наголосив глава європейської дипломатії.

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Він також додав, що обговорив ситуацію щодо мігрантів з міністрами Польщі, Литви та Білорусі, Генсеком ООН.

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Топ коментарі

  • Вальдемар Кепський
    Лучше пусть фрау бабушка или жабоед их к себе заберут, выдадут им квартиры, бесплатную комуналку сделают, кормят и обувают
  • Топ Ган
    ...ага, від слова "гума"
  • secret secret_too
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