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Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та "радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца", - Жернаков

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Донька переможця конкурсу на посаду судді Конституційного Суду Олександра Сибіги мешкає у Москві

Про це у Facebook повідомив координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Фешн-блогерка і папина дочка Поліна живе в Москві, столиці країни-агресора РФ, і радіє тортам в стилі "рабочій і колхозніца". А тато, колишній суддя ВГСУ, тут готується зайняти місце в суді, який має боронити українську державність. І шанси у нього досить високі", - йдеться в повідомленні.

За словами Жернакова, незедекларовані Сибігою будинки на 719  кв.м. і автомобіль Порше Каєн, а також рішення про дозвіл забудови в охоронній зоні ЮНЕСКО та негативний висновок Громадської ради доброчесності не завадили Сибізі брати участь в конкурсі.

"Він посів третє місце серед семи переможців. Куди дивилося СБУ і цілих 7 членів комісії при Президенті - загадка. Зате тепер у нас усіх шанси отримати ще одного пов'язаного з ворогом суддю КСУ", - додав юрист.

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Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та радіє тортам в стилі рабочій і колхозніца, - Жернаков 01
Донька переможця конкурсу на посаду судді КС Сибіги живе у Москві та радіє тортам в стилі рабочій і колхозніца, - Жернаков 02

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    3.14здец був на виборах в 2019-му, а це його наслідки!
  • Антон Чигур
    Это какой-то 3.14здец!!!
  • Чайка Київ
    Дійсно, куди поділися бубині члени комісії з бубиним лейтенант бакланов?
    Вони на місці. Відбирають "людей", які, без лишніх питань, будуть нищити Конституцію на замовлення Вави та його хазяїв.
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