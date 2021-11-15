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Брак молодих кадрів робітничих спеціальностей впливає на інвестиційну привабливість України, - представники бізнесу

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Брак молодих кадрів робітничих спеціальностей впливає на інвестиційну привабливість України, - представники бізнесу
Без популяризації технічної освіти, моніторингу працевлаштування випускників і регулярного оновлення навчальних програм вже в найближчі 5 років держава втратить активну молодь.

Недостатня популярність інженерно-технічних спеціальностей та професійно-технічної освіти серед українських абітурієнтів, яка призводить до нестачі молодих кваліфікованих кадрів на промислових підприємствах, впливає на інвестиційну привабливість України.

Як повідомляється в матеріалі УНІАН, за словами голови правління підприємства "Рівнеазот" Михайла Заблуди, без популяризації технічної освіти серед населення, моніторингу працевлаштування випускників і регулярного оновлення навчальних програм відповідно до нових потреб бізнесу, вже в найближчі 5 років держава втратить активну молодь, впаде рівень кваліфікації працівників. А це спричинить неможливість приходу в країну високотехнологічних виробництв.

"Коли інвестор приймає рішення вкладати в якусь країну чи ні, то він дивиться не тільки на інвестиційний клімат, інфраструктуру, верховенство права. Він дивиться на людей, на кадри, які зможуть реалізувати інвестиційний проект. Якщо таких людей немає - він не буде вкладатися в проект. За великим рахунком, наявність висококваліфікованих кадрів - це важлива частина інвестиційної привабливості країни. Для підприємства наявність високо кваліфікованих кадрів, хорошої команди - це частина капіталізації підприємства. Тому інвестувати в кадри, в систему освіти для підприємства - вигідно", - сказав Заблуда.

Крім того, як зазначають представники бізнесу, Міністерству освіти варто налагодити роботу з Міністерством економіки для більш ефективної підготовки трудових ресурсів.

"Необхідно готувати таку кількість фахівців і за такими спеціальностями, які дійсно потрібні економіці. Упевнений, що кількість бюджетних місць саме за технічними спеціальностями, які зараз особливо потрібні, має зростати", - вважає голова правління "Сєвєродонецького Об'єднання Азот" Леонід Бугайов.

Крім того, як відзначають експерти в сфері освіти, бізнесу необхідно також брати участь у процесі залучення й підготовки фахівців: проводити просвітницьку роботу, розповідаючи школярам про переваги роботи в їхніх компаніях, влаштовувати дні відкритих дверей і запрошувати студентів до себе на практику, укладати програми співпраці з профтехучилищами, а також регулярно влаштовувати курси підвищення кваліфікації для своїх співробітників.

В іншому випадку, низка промпідприємств в Україні ризикують опинитися на межі закриття через стрімке старіння своїх колективів. Як відзначають керівники найбільших вітчизняних підприємств у сфері машинобудування, металургії, енергетики, а також у хімічній, оборонній сферах і хімічній промисловості, через брак кваліфікованих молодих кадрів і масову міграцію талановитої молоді за кордон, кількість пенсіонерів у трудових колективах їхніх компаній зростає в геометричній прогресії, а середній вік співробітників вже сьогодні нерідко перевищує 40-50 років.

Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Будуть платити гідну зарплатню - буде стимул у молоді закінчувати виші та працевлаштовуватись. Все інше пусті теревені.
  • Green sheet
    Ага. 5 лет учиться в универе чтобы потом на базаре торговать или в Польшу на клубнику уехать. И про какие инвестиции вы мечтаете в стране с бешенными налогами и ценами. Вы хоть бы промониторили быстро развивающиеся страны которые для привлечения инвестиций и рабочей сили снижают налоги до минимума менее 3%. В результате в стране происходит економический прорыв. Вы же только что родившегося теленка уже давите за сиськи пытаясь надоить два ведра молока
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Толковому слюсарю чи зварювальникові платити потрібно толкову зарплатню. Власне як і будь якому толковому спеціалісту.
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