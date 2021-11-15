Столтенберг після зустрічі з Кулебою закликав РФ знизити напругу навколо України: Важливо запобігти ескалації

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Росію бути прозорою у її військових діях, а також запобігти ескалації та знизити напругу навколо України.

Відповідну заяву він зробив у понеділок у Брюсселі після завершення зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Генсек констатував, що упродовж останніх тижнів спостерігалася "велика і незвичайна концентрація російських сил неподалік українського кордону", так само як раніше цього року нарощування сили в Криму та Чорноморському регіоні.

"НАТО залишається пильним, ми моніторимо ситуацію дуже уважно і продовжуємо консультуватися з нашими союзниками і партнерами, такими як Україна та ЄС. Будь-які подальші провокації або агресивні дії з боку Росії будуть предметом серйозного занепокоєння. Ми закликаємо Росію до прозорості щодо її військових дій. Важливо запобігти ескалації та знизити напругу. НАТО підтримує Україну", - заявив Столтенберг.

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