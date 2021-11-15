Якщо ціни на розподіл газу виростуть, рейтинг президента падатиме і надалі, – політолог

Зростання тарифу на розподіл газу збільшить його ціну для споживачів. Це негативно позначиться на рейтингу президента, який падатиме і надалі.

Про це заявив політолог Олександр Леонов, коментуючи ініціативу облгазів у декілька разів підвищити тариф на розподіл газу.

"Будь-яке підвищення цін та тарифів позначається. І далі рейтинг буде падати, бо більшість громадян каже, що у них погіршився фінансовий стан. Вже 56% людей каже, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. От всі ці речі вони показують дотично, що буде накопичуватись негатив. І рейтинг буде далі падати", - пояснив Леонов у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, зростання тарифу на розподіл газу збільшить ціну на газ як для населення, так і для бізнесу. А це, у свою чергу, призведе до зростання цін на продукцію та послуги, адже тарифи на газ будуть закладені в їх собівартість. "Зараз дійсно проблеми з цінами, а зростання ціни на газ вдарить і по населенню. Давайте також згадаємо, що для промисловості ніхто не зменшував тарифи, вони будуть купувати газ за тарифами ринковими. А це означає, що подорожчає все, і хліб, де велика частина ціни – це ціна на газ", - сказав Леонов.

Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет. Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.