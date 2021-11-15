Монастирський про порушників ПДР: Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "24 канал".
Голова МВС пояснив, що поставити по 1 правоохоронцю на кожне перехрестя просто фізично неможливо. Однак є інша ініціатива, яка могла б допомогти поліцейським відстежувати порушників та потенційно зменшити кількість аварій.
"Вже є така законодавча ініціатива у парламенті, щоб самі громадяни, фіксуючи на реєстратори у своїх автомобілях порушення, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема. Завдяки цьому особа могла б притягатися до адміністративної відповідальності", - пояснив міністр.
Він додав, що у такий спосіб можна було б збільшити так звану профілактику ДТП. До того ж до ініціативи міг би долучитися будь-який свідомий водій.