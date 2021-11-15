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Монастирський про порушників ПДР: Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського

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Монастирський про порушників ПДР: Неможливо на кожному перехресті ставити поліцейського
У МВС зауважили, що не мають змоги поставити поліцейського на кожному перехресті, однак спосіб боротьби з порушниками ПДР таки є.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "24 канал".

Голова МВС пояснив, що поставити по 1 правоохоронцю на кожне перехрестя просто фізично неможливо. Однак є інша ініціатива, яка могла б допомогти поліцейським відстежувати порушників та потенційно зменшити кількість аварій.

"Вже є така законодавча ініціатива у парламенті, щоб самі громадяни, фіксуючи на реєстратори у своїх автомобілях порушення, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема. Завдяки цьому особа могла б притягатися до адміністративної відповідальності", - пояснив міністр.

Він додав, що у такий спосіб можна було б збільшити так звану профілактику ДТП. До того ж до ініціативи міг би долучитися будь-який свідомий водій.

Також читайте: Ми потребуємо понад 2000 камер фіксації порушень правил дорожнього руху, - МВС

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Топ коментарі

  • Женя Стервенко 13891620
    Твари зеленые лицемерные! Лучшая профилактика ДТП - это ПОСАДИТЬ алкаша трухина, покалечившего 6 человек, нарика брагара, юрченка и др, а все остальное бла-бла-бла....Где записи с боди-камер? Где свидетельские показания?. В жопе?
  • 18c49ed2
    Фарс уже. Трухин, Брагар, Васильченко и т.д.
  • Hnn -------------
    Министр МВД лучше-бы что-то внятное буркнул по поводу ДТП с Трухиным, а не читал нам тут свои "Денискины рассказы". За несколько месяцев не могут определить кто был за рулем Ауди, устроившей ДТП !!! Это просто кабздец и полная импотенция всей правовой системы !
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