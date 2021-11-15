"Укрзалізниця" планує побудувати 50 вагонів-зерновозів у 2022 році

Наступного року "Укрзалізниця" планує побудувати на власних виробничих потужностях 50 вагонів-зерновозів нового зразка.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це стане частиною масштабного оновлення рухомого складу, передбаченого програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"У наступному році плануємо поповнити парк зерновозів, які мають стабільно великий попит на ринку вантажних перевезень. Уже формуємо замовлення нашому Панютинському вагоноремонтному заводу на виготовлення 50 вагонів-зерновозів нового зразка, що є повністю власною розробкою підприємства. Даємо старт серійному виробництву цих вагонів", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Перший такий вагон із найкращими технічними характеристиками для перевезення зерна, за словами Камишіна, був виготовлений та поставлений на серійне виробництво у 2019 році.

Цей вагон призначений для безтарного перевезення зерна та інших харчових сипучих вантажів насипом, що вимагають захисту від атмосферних опадів. Він має збільшений об’єм - 120 м³, тоді як максимальний об’єм старих зерновозів - 94 м³. Конструкційна швидкість вагона - до 120 км/год. Вагон сертифікований та призначений для експлуатації на залізницях України та держав-учасниць Ради із залізничного транспорту.

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Наразі загальний парк вагонів-зерновозів АТ "Укрзалізниця" становить 11,4 тис. одиниць. Впродовж найближчих семи років, зокрема, планується побудувати та оновити майже 15 тис. зерновозів, у тому числі 3,6 тис. - на підприємствах АТ "Укрзалізниця".

В УЗ також повідомили, що у жовтні 2021 року компанія перевезла рекордний об’єм зерна. Середньодобове навантаження зернових вантажів склало 131,4 тис. тонн. Це найбільший показник за останні 10 років.

Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський оголосив масштабне оновлення на залізниці новим напрямком ініційованої ним програми "Велике будівництво". У планах: електрифікувати щонайменше 500 км колій до 2024 року, розширити мережу швидкісного міжрегіонального сполучення "Інтерсіті+", реалізувати програму з оновлення вантажних вагонів до 2028 року, побудувати в найближчі роки 500 нових спальних вагонів та капітально відремонтувати 150 вагонів, закупити 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок. З наступного року запланована передача пасажирських перевезень в управління компанії Deutsche Bahn Engineering & Consulting. Зеленський також повідомив, що вперше за 12 місяців Укрзалізниця вийшла на прибутковість.

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