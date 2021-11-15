НАТО спостерігає "значне нарощування військ РФ біля кордонів України", що у випадку наступу може "зменшити час на підняття тривоги", - Столтенберг
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на спільному з українським головою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За словами координатора Альянсу, їхня розвідка "спостерігає досить значне нарощування" російських сил. Відповідаючи на запитання, що, як і де нарощується, Столтенберг відмовився розкривати розвідувальні дані: "Не можу вдаватися в деталі".
Він застеріг, однак, що близькість військ РФ, накопичених неподалік кордону та ліній розмежування, "зменшує час на підняття тривоги", якщо вони перейдуть у наступ.
Водночас Столтенберг підкреслив: він особисто та Альянс як організація не хочуть спекулювати й загадувати наперед, що буде далі та на що може піти Кремль.
"Але ми вже бачили, що Росія може накопичувати сили та агресивно використовувати їх", – сказав він про події останніх семи років в Україні і знову закликав Москву прояснити, чому така активність довкола України.
Декілька разів за час брифінгу генсек НАТО запевняв журналістів, що Організація ретельно відстежує маневри росіян, ділиться інформацією з Україною та всіляко, у рамках чинних міжнародних угод, підтримує її.