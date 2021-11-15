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Берлін занепокоєний через російську військову активність біля кордонів України. Необхідно запобігти ескалації, - МЗС ФРН

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Берлін занепокоєний через російську військову активність біля кордонів України. Необхідно запобігти ескалації, - МЗС ФРН
Берлін занепокоєний концентрацією військових сил на російсько-українському кордоні.

Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістофер Бургер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо за російською військовою активністю і перебуваємо в тісному контакті з цього приводу з нашими європейськими і трансатлантичними партнерами. Ми вважаємо, що необхідно запобігти військовій ескалації", - сказав Бургер журналістам у Берліні в понеділок.

Він нагадав, що у понеділок у Брюсселі відбудеться зустріч глав МЗС Німеччини, Франції та України.

"Ми, звісно, говоримо і з Росією... Важливо не загострювати і так непросту ситуацію", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Вальдемар Кепський
    Ну наконец-то фрицы глубокую озабоченность выразили, я уже думал забудут
  • Andriy
    Тобто за рахунок наших інтересів? Пішли *****!
  • Ziu Zou
    Так Берлін занепокоєн, що зброю нам не дає ні при яких обставинах, і в НАТО нас ні-ні
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