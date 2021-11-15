Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський, - звіт голови ТСК Безуглої. ФОТО

Президент Володимир Зеленський не давав наказу на скасування чи відтермінування затримання "вагнерівців", а голова Офісу Президента Андрій Єрмак не має повноважень віддати такий наказ. Витоку інформації з боку України не було. Таким є проміжний висновок парламентської ТСК.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявила голова ТСК та нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Наявні дані дають підстави зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування з 29 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достаменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи", - констатувала вона.

За її словами, перший, неактивний, етап розвідувальних заходів тривав у 2018-2020 роках. Вона зазначила, що з 2018 року українські спецслужби проводили розвідувальні заходи щодо членів російських приватних військових компаній, зокрема "Вагнер" і "Мар", які воювали і вчиняли злочини на сході України.

"ГУР МОУ було проведено близько двох тисяч співбесід з потенційними передбачуваними учасниками бойових дій, з яких відібрано близько 500 осіб, які становили оперативний інтерес та з яких ідентифіковано 396 осіб... Обговорення з найманцями їхнього переміщення було складовою легендування та використовувалося для виманювання інформації та документів і на той час не передбачало фактичної реалізації. Опосередкованим підтвердженням того, що розвідувальний захід було завершено, є дані, що було впроважено легенду, за якою так званий вербувальник найманців загинув в Сирії до липня 2020 року".

Також, за словами Безуглої, Комісія дійшла висновку, що активні заходи із затримання "вагнерівців" почали планувати влітку 2020 року, тому п'ятий президент України Петро Порошенко не міг їх санкціонувати:

"ТСК з’ясувала, що ГУР МОУ передало СБУ інформацію, яка стосувалася розвідувального заходу 2018-2020 років на початку липня 2020 року. ТСК отримала дані про те, що на одній з оперативних нарад між ГУР МОУ та СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб з відібраних 396 ідентифікованих осіб з території РФ до країни, де існувала б можливість їх офіційного затримання. І прийнято рішення про проведення окремого спеціального активного заходу. Спільний спеціальний захід СБУ та ГУР МОУ почався в кінці червня 2020 року. Отже, підлягають скасуванню повідомлення деяких ЗМІ про його багаторічне планування… ТСК виявила, що п’ятий президент України не міг санкціонувати проведення цього активного заходу, оскільки він був розпочатий в кінці червня 2020 року".

Окрім того, за даними ТСК, активний захід здійснювався силами лише українських розвідувальних та контррозвідувальних органів. "Спеціальні служби Сполучених Штатів Америки, Турецької Республіки, Великобританії, Держави Ізраїль, як і будь-які інші, до проведення заходу не залучалися", - додала Безугла.

Щодо можливого зриву затримання "вагнерівців" з боку вищого керівництва держави нардеп сказала:

"ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву ГУР МОУ відтермінувати активний захід, що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник Офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу.

Встановлено, що міністр оборони України може санкціонувати певні дії в рамках активного заходу лише в частині, яка стосується додаткового залучення Збройних сил України, і не може санкціонувати чи управляти перебігом активного заходу в цілому, а тим паче якщо він проводиться з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства".

Окрім того, ТСК має припущення щодо можливого поінформування спецслужб РФ про заходи українських розвідувальних служб:

"У Російській Федерації та Республіці Білорусь могли знати про окремі процеси, які відбувалися в ході реалізації першого розвідувального (до липня 2020 – Ред.) та другого активного заходів українських спецслужб. Зокрема ТСК отримала матеріали розвідувального співтовариства про те, що один з 33 найманців наприкінці 2020 року спочатку звернувся із заявою до ФСБ і РФ, а вже на початку липня 2020 року передав аналогічну інформацію до ГУР ГШ Збройних сил РФ, де детально розкрив встановлення ним контакту з вербувальниками ПВК "Мар", подальші заходи із працевлаштування, а також конкретні дії вербувальників".

"ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони на будь-якому з етапів. Жодна з опитаних ТСК особа не зазнеачила, що їй відомо про факт такого витоку", - додала вона.

Безугла зазначила, що документацію щодо затримання членів ПВК "Вагнер" почали готувати лише після їхнього затримання в Мінську, що зумовило втрату часу.

У зв'язку з цим ТСК рекомендує низку заходів щодо покращення роботи української розвідки. Зазначивши, що комісія продовжує свою роботу, Безугла пішла, відмовившись відповідати на питання ЗМІ, оскільки, за її словами, сьогоднішнє спілкування полягало лише в оприлюдненні звіту.





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Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський заперечував факт проведення спецоперації, а голова Офісу Президента Андрій Єрмак спростував існування спецоперації та заявив, що вся ця історія вигадана від початку до кінця.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

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