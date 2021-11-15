У Саакашвілі відібрали всі права, його безпека та життя під великим ризиком, - Деканоідзе

Про стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці розповіла одна з лідерів грузинської партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24".

"Я бачилася позавчора з Міхеілом Саакашвілі, як у народного депутата у мене була можливість з ним побачитися. Звичайно, він дуже слабкий. І, звичайно, наша головна вимога, щоб врятувати його життя, залишається та ж — його треба перевести в цивільний медичний госпіталь, бо там (в тюрмі. — Ред.) немає жодних стандартів, немає медичної апаратури, його безпека та життя під великим ризиком, його здоров'я постійно погіршується.

Вчора не пустили членів медичного консиліуму. Вони чекали три години, а потім їм заявили, що закінчився годинник прийому. Чесно кажучи, це теж плювок у громадянське суспільство в Грузії, тому що всі, хто має здоровий глузд, вимагають врятувати експрезидента Грузії", - сказала вона.

За словами Деканоїдзе, грузинська влада порушує всі права експрезидента.

"Сьогодні об 11 годині за тбіліським часом був суд над Міхеілом. У мене не було очікування, що його переведуть, але я хочу зазначити, що у Саакашвілі немає прав, відібрали всі права, щоб захищатися за законом Грузії та міжнародними конвенціями. Його не доправляють до суду, кажуть, що там нібито демонстрація, але там не було жодної демонстрації.

Вчора мої колеги з парламенту Грузії також оголосили голодовку. Вже 13-й день голодує член парламенту Олена Хоштарія, вона також вимагає, щоб перевели Міхеіла. Щиро кажучи, у Грузії політична криза. Але головне – врятувати життя Михайла Саакашвілі. Є особиста ненависть до нього у Бідзини Іванішвілі, тому до нього таке ставлення", — сказала вона.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся на свою Батьківщину, щоб підтримати прихильників — опозиційну партію "Єдиний національний рух", але 1 жовтня його затримали грузинські правоохоронні органи.

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Проти Саакашвілі порушили 4 кримінальні справи: за зловживання повноваженнями під час президентства та розтрату бюджетних коштів. Також стало відомо, що грузинські спецслужби запідозрили Саакашвілі у підготовці державного перевороту.

Саакашвілі заочно засудили до шести років ув'язнення. Після арешту він оголосив голодовку.

Раніше Каха Гоголашвілі заявляв, що уряд Грузії боїться переводити колишнього президента країни Михайла Саакашвілі з в'язниці до звичайної лікарні через його прихильників, які можуть спробувати його звільнити.