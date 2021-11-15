Столтенберг запросив Кулебу на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь у засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн-членів альянсу, яке відбудеться у Ризі.

Про це він повідомив у понеділок у Брюсселі після завершення зустрічі з українським міністром, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я очікую вітати вас у Ризі для участі у зустрічі міністрів закордонних справ наступного місяця", - сказав Столтенберг.

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