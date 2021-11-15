На Kyiv Post тиснули Венедіктова та член політради "Слуги народу", - журналістка Миронюк

На видання Kyiv Post тиснули генеральна прокурорка Ірина Венедіктова та член політради від "Слуги народу".

Про це колишня журналістка видання Анна Миронюк сказала під час дискусії в Українському кризовому медіацентрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Вона зазначила, що в листопаді 2020 року Kyiv Post опублікував критичний матеріал про Венедіктову, після якого генпрокурорка викликала до себе в кабінет головного редактора видання Браяна Боннера.

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"Вона засуджувала критику на свою адресу і погрожувала піти до суду", – переказала журналістка.

Тоді цю ситуацію вдалося якось залагодити, вона стихла та перейшла в стадію замороженого конфлікту, розповіла Анна Миронюк.

"Минув рік. Журналісти Kyiv Post знов опублікувала матеріал, критичний, про перебіг реформ та про роботу генеральної прокурорки, де вони ставили під питання її ефективність. Після цього пройшов певний час і, за словами Браяна, пані Венедіктова відкрила певні розслідування проти Аднана Ківана, які вона потім закрила. Це я кажу зі слів Браяна Боннера.

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Пані Венедіктова мала можливість висловитися, вона публікувала колонки в нашій газеті. Для обох матеріалів ми направляли запити до генпрокуратури із проханням про інтерв’ю. Більше того, після першого матеріалу та її тиску на газету, ми увесь час намагались переконати Офіс генпрокурора вийти з великим інтерв'ю та надати можливість журналістам Kyiv Post поставити всі запитання, дати їй можливість висловитися та відповісти на нашу критику. Вона цією можливістю не скористалася. Ми опинились у ситуації, коли тиск від влади був, він був на різних рівнях. Був член політради від "Слуги народу", який погрожував піти до суду після певних матеріалів. Цей тиск був, і я можу лише констатувати ситуацію", – сказала Анна Миронюк.

ОНОВЛЕНО: Пізніше 15 листопада генеральний прокурор Ірина Венедіктова спростувала звинувачення Миронюк. Вона твердить, що ніколи не тиснула на журналістів та що не знайома особисто з власником Kyiv Post Аднаном Ківаном. Венедіктова пообіцяла перевірити, які провадження були відкриті проти Ківана, і показати цю інформацію суспільству.

Нагадаємо, 8 листопада 2021 року Аднан Ківан повідомив про тимчасове призупинення роботи редакції через перезавантаження медіа, яке триватиме близько місяця.

ЗМІ стало відомо, що працівники Kyiv Post у день заяви Ківана втратили доступ до сайту та фейсбук-сторінки видання. Тим часом з’явилось повідомлення, яке журналістка видання Анна Миронюк назвала заявою редакції: в ньому йшлося про звільнення всієї команди Kyiv Post.

Редакторка фічерів Kyiv Post Тамара Істоміна розповіла "Детектору медіа", що конфлікт між колективом та власником видання загострився після анонсу запуску україномовної версії, про яку команда дізналася з новин.

Очолити Kyiv Post українською мала Олена Ротарі, колишня шефредакторка одеського 7 каналу, що також належить Ківану. Однак журналісти виступили проти її призначення в обхід редакції.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post пов'язані із тиском Офісу Президента на Ківана.

Однак речник президента України Сергій Никифоров заявив, що для ОП новини про закриття видання Kyiv Post стали такою ж несподіванкою, як і для решти.

Аднан Ківан у коментарі "Детектору медіа" заперечив повідомлення про тиск ОП на видання.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у Мохаммада Захура у 2018 році.