19-річний житель Луцька купив водійські права і поскаржився патрульним, що вони не відображаються у "Дії", - Нацполіція

19-річний юнак у Луцкьку поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку "Дія" водійського посвідчення, яке він придбав в інтернеті.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.

Патрульні отримали повідомлення про шахрайство.

"Заявник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти у сумі 1000 гривень. Опісля "документ" він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку "Дія", - йдеться в повідомленні.

Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа. Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

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