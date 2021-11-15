Науседа про причетність РФ до міграційної кризи: Нелегали приїжджають через Москву
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Президент Литви Гітанас Науседа заявив про причетність Росії до міграційної кризи навколо біженців з Білорусі. За його словами, нелегали починають прилітати до Мінська через Москву.
Про це він заявив під час спільної конференції з президентами Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.
Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім прямують до Мінська.