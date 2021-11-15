Новини

Науседа про причетність РФ до міграційної кризи: Нелегали приїжджають через Москву

3 53516
Науседа про причетність РФ до міграційної кризи: Нелегали приїжджають через Москву
Президент Литви Гітанас Науседа заявив про причетність Росії до міграційної кризи навколо біженців з Білорусі. За його словами, нелегали починають прилітати до Мінська через Москву.

Про це він заявив під час спільної конференції з президентами Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна. 

"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.

Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім прямують до Мінська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС схвалив введення нових санкцій проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи, - журналіст Йозвяк

Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Та это всё подарки фрау Меркель от *****, то цветочки, то мигранты... Всё для того чтобы трубу побыстрее запустили.
  • Люцифер
    В Немытой Бензоколонке не захотели остаться...
  • Панас Стець
    Світове зло - мацковія, кайфує коли Світу робить проблеми.... а Світ виражає стурбованість..., замість того, щоб злу давати поміж ріг.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини