Науседа про причетність РФ до міграційної кризи: Нелегали приїжджають через Москву

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про причетність Росії до міграційної кризи навколо біженців з Білорусі. За його словами, нелегали починають прилітати до Мінська через Москву.

Про це він заявив під час спільної конференції з президентами Латвії та Естонії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Останні події змушують думати, що Росія тим чи іншим чином пов'язана з цією кризою, про це багато що говорить. По-перше... мігранти приїжджають через Москву", - зазначив Науседа.

Президент Литви пояснив, що приїжджаючи до Москви, громадяни Іраку потім прямують до Мінська.

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