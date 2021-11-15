Гармаш про скупчення російських військ біля України: "Маємо право готувати зброю, але маємо право залишатися спокійними"

Путін нагнітає ситуацію і на Донбасі, і на кордонах України, щоб вирішити свою головну на сьогодні проблему - енергетичну.

Про це повідомив член української делегації у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Я не знайшов жодного аргументу, щоб Путіну було вигідно розпочати зараз активну серйозну військову кампанію проти України. Я вважаю, те, що ми зараз спостерігаємо, і міграційна криза, і заяви про концентрацію російських військ, - це перебільшення з обох сторін. Мені здається, Путін справді нагнітає ситуацію і на Донбасі, і на наших кордонах, щоб вирішити свою головну на сьогодні проблему - енергетичну. Щоб якнайшвидше запустити "Північний потік-2", - зазначив Гармаш.

За його словами, події, що відбуваються, пов'язані з "Північним потоком-2" - газопроводом, який Росія побудувала в обхід України.

"Якщо ми звернемо увагу, з ким саме відбувається мігрантська криза, - це країни, які найбільше заважають "Північному потоку-2". Це насамперед Польща, яка в цьому плані діє навіть більше та активніше, ніж Україна. Те саме з нашими балтійськими партнерами. Тому мені здається, все, що нагнітається, - це спроба Росії змусити Захід зважати на неї, грати м'язами - те, що зазвичай Путін робить, загрожує фактично. А наші партнери на Заході, які також не зацікавлені у запуску" Північного потоку" - американці, британці, - вони дуже грамотно використали ситуацію, щоб розпочати власну гру та послабити шанси Росії із запуску "Північного потоку-2".

Росія робить помилки, які їй можуть коштувати дорого - приміром, заява Лукашенка відключити транзит газу через Білорусь. Ми маємо право готувати зброю, але маємо право залишатися спокійними, використати цю ситуацію та не панікувати. Я не бачу приводу для паніки", - додав член ТКГ.

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