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Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ

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Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ
Тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні зростає рекордними темпами, що призведе до втрати державним бюджетом цього року суми, що дорівнює бюджету великого обласного центру – 14 млрд грн.

Про це пише "РБК-Україна".

"За даними Kantar, збитки державного бюджету України сягнуть 14 мільярдів гривень. Ці гроші могли б піти на підтримку армії, соціальні проєкти, але натомість вони йдуть на збагачення організованої злочинності", - зазначив гендиректор "ВАТ Україна" Кахабер Бенідзе під час нещодавньої пресконференції, в якій взяли участь чотири найбільші українські тютюнові компанії.

Так, на початку 2020 року контрабанда та контрафакт становили 5,8% тютюнового ринку, а в лютому 2021 їхня частка зросла до 12,8%. Станом на листопад частка тіньового ринку досягла 18,1%, розповів Пол Холловей, генеральний директор компанії JTI Україна.

"За 12 місяців зростання нелегального ринку склало 300%", – наголосив Холловей на пресконференції.

На даний момент найбільші тютюнові компанії, кожна з яких входить до топ-10 найбільших платників податків в Україні, фіксують скорочення виробництва. Як зауважив гендиректор "Філіп Морріс Україна" Костас Салварас, у найближчі 3-5 років збитки для бізнесу та держави можуть зрости.

На проблему звернули увагу у президента Володимира Зеленського, а до парламенту було внесено законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів. Тим не менш, поки що цей законопроєкт прийнято лише в першому читанні, а бізнес закликає до вжиття інших заходів.

"Найдієвіший спосіб боротьби з незаконною торгівлею – це продумана податкова політика", - вважає Салварас.

70-80% вартості пачки цигарок становлять податки, але їхнє зростання зараз у рази випереджає інфляцію. Зокрема, акциз на ТВЕНи зріс із січня цього року на 320%.

Акциз підвищується щорічно в рамках плану уряду довести ціну тютюнових виробів до 90 євро за 1 000 штук до 2025 року. Це призводить до того, що споживачі звертаються до "нелегалів" у пошуках дешевшої альтернативи.

Тому представники тютюнових компаній закликають уряд зменшити темпи зростання акцизів з 20 до 10%. Вони нагадали, що коли країни Балтії почали різко підвищувати акцизи, це призвело до пропорційного зростання нелегального ринку. У Литві контрабанда та контрафакт зайняли майже половину всього тютюнового ринку, тож довелося зупиняти зростання та вводити мораторій на підвищення акцизів.

Зростання нелегального ринку цигарок цього року призведе до втрати держбюджетом 14 млрд грн, – ЗМІ 01

"Все одно таке зростання перевищуватиме інфляцію. І в той же час цього буде достатньо, щоб до 2030 досягти рівня європейських акцизів. І ми також пропонуємо заморозити зростання акцизів на ТВЕНи до 2024 року, щоб споживачі могли скористатися менш шкідливими для здоров'я продуктами", – резюмував директор "Імперіал Тобакко в Україні" Растіслав Чернак.

Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Ще трошки підійміть ціни на тютюн і бюджет одержить від цеї діяльності дірку від бублика. Межа має бути у всьому, та ще й голова на плечах керівництва.
  • Порохобандерівець
  • Aaron Smith d492e1f2
    А вы поднимите акциз еще на 200%, какие проблемы, тогда глядишь и вообще все на махорку перейдут контрабандную.
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