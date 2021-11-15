За період перемир'я список заручників ОРДЛО збільшився на 70 українців, - Денісова

Українській стороні нині відомо про 301 громадянина України, який був незаконно "засуджений" і утримується в місцях несвободи в окупованих районах Донецької та Луганської областей, ще 258 громадян вважаються зниклими безвісти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Якщо ми говоримо про тих громадян, які були взяті в полон, "засуджені" за "шпигунство" щодо України, то за період війни — це 301 громадянин України. З них: 30 жінок, 44 військовослужбовці", — сказала вона.

Скільки насправді українців незаконно утримують у в'язницях, колоніях, СІЗО, у "підвалах" в ОРДЛО — невідомо.

"Ми не про всіх можемо знати. Ми можемо знати про тих людей, з якими є зв'язок у їхніх родичів. Але у нас є ті, з якими ми не маємо зв'язку. Ми вважаємо, що вони там знаходяться. Бо одного разу підтвердять, що там є цей громадянин, вдруге — не підтвердять", — пояснила омбудсмен.

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Денісова нагадала, що 27 липня 2020 року набули чинності домовленості про припинення вогню на сході, які були досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Де-юре ці домовленості діють і досі, проте де-факто вони порушуються.

"За цей період перемир'я список громадян України, які потрапили до в'язниць [в ОРДЛО], збільшився на 70 осіб. І процес триває, їх уже 301 людина. Щодня ми бачимо, що щось відбувається. Когось взяли, потім випустили, потім знову взяли", — розповіла вона.

Крім того, 258 громадян України перебувають у списках зниклих безвісти на непідконтрольній українській владі частині Донбасу. Хтось із них також може перебувати у місцях несвободи.

"У нашій практиці є таке, що вісім людей ми розшукали та включили до списків на обмін… Тому "забуття — гірше зради". Потрібно щодня пам'ятати про це. І найменша звістка про те, що хтось когось бачив у в'язниці, "на підвалі", дає нам надію, що ця людина жива, і ми одразу вносимо її до таких списків", — зазначила Денісова.

Цивільні особи потрапляють до ув'язнення в ОРДЛО за свою позицію на підтримку України, спрямовану проти окупантів. І їм не доводиться розраховувати на правову допомогу.

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"Говорити про право, закон там неможливо. Якщо раптом комусь захотілося розправитися з громадянином України за його позицію проти окупації, то з ним розправляються таким чином — за інакодумство саджають у в'язницю. Викладаючи це як "шпигунство" на користь України… Там не судять — там призначають винних, так само як і в окупованому Криму. У тебе вибивають свідчення. А чи потрібні вони, якщо вже все вирішено? Ми знаємо багато таких випадків. Але кожен випадок — він окремий із 301", — підсумувала Денісова.

З початку дії домовленостей про припинення вогню на сході в період з 27 липня 2020 року до 14 жовтня 2021 їх було порушено не менше ніж 64 414 разів, постраждали 87 мирних жителів.