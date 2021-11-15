Українці можуть згенерувати COVID-сертифікати у ЦНАПах, - Мінцифри
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У центрах надання адміністративних послуг можна згенерувати COVID-сертифікати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"У період пандемії ЦНАПи не тримаються осторонь та долучаються до підтримки громадян. Дедалі більше Центрів із кожної області України стають ще й Центрами підтримки Дії", - йдеться в повідомленні.
"У таких ЦНАПах працівники не лише надають відвідувачам державні послуги, а й допомагають згенерувати COVID-сертифікат через застосунок або портал Дія, якщо мають місця для самообслуговування", - додали в міністерстві.
Зазначається, що найактивніше долучилися ЦНАПи Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей.