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Українці можуть згенерувати COVID-сертифікати у ЦНАПах, - Мінцифри

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Українці можуть згенерувати COVID-сертифікати у ЦНАПах, - Мінцифри
У центрах надання адміністративних послуг можна згенерувати COVID-сертифікати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"У період пандемії ЦНАПи не тримаються осторонь та долучаються до підтримки громадян. Дедалі більше Центрів із кожної області України стають ще й Центрами підтримки Дії", - йдеться в повідомленні.

"У таких ЦНАПах працівники не лише надають відвідувачам державні послуги, а й допомагають згенерувати COVID-сертифікат через застосунок або портал Дія, якщо мають місця для самообслуговування", - додали в міністерстві.

Зазначається, що найактивніше долучилися ЦНАПи Дніпропетровської, Харківської та Херсонської областей.

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Топ коментарі

  • Привет
    То ты болел невакцинированным...а ты должен...вернее обязан...и переболеть будучи вакцинированным...что бы так сказать почувствовать разницу...😀
  • krot_lub
    щось не довіряю я "Дія", бо потрібно данні з банку вводити (логін та пароль), я нашій теперішні владі навіть труси не прані не дав потримати.
  • Привет
    Ну вон предлагают...поехать из села в цнап...километров эдак за 80-100....
    На маршрутке и электричке нельзя...тока на такси...и получить...потратив при этом пол пенсии..
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