До Іловайської трагедії призвела "неналежна організація оборони країни", - проміжний звіт ТСК

Відповідно до проміжного звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, до Іловайської трагедії призвела неналежна організація оборони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звіт зачитала голова Комісії і заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони нардеп Марʼяна Безугла ("Слуга народу").

"ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії", - повідомила вона.

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Комісія також визначила чинники, які зумовили події в Іловайську у серпні 2014 року:

- не було введено воєнний стан, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

- помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;

- політичне і військове керівництво не вжили вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

Окрім того, у звіті наголошено, що керівництво Міноборони та Генштабу часів трагедії "системно блокувало роботу попередньої ТСК".

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 року за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.