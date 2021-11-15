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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Це скоріше демонстрація

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Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Це скоріше демонстрація
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що скупчення російських військ біля кордонів України та в тимчасово окупованому Криму – це скоріше демонстрація, що РФ готова їх використати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "LIGA.net".

Кулеба нагадав, що з весни цього року Росія не відвела війська та техніку від кордону України, які країна-агресор нібито залучала у "навчаннях".

"Те, що відбувається зараз, це швидше демонстрація, що Росія готова застосувати накопичені війська і техніку", - переконаний міністр.

За його словами, керівництво РФ розглядає різні варіанти, серед яких і потенційне воєнне вторгнення в Україну.

Також читайте: Кулеба закликав ЄС посилити санкції проти Росії: РФ звикла до слів і не вірить, що Європа перейде до справи

Топ коментарі

  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    ну и дебил... в 2014 тоже думали что блеф
  • Михаил Василенко 715efded
    БЛ..ДЬ-КАКОГО ТЫ ФУЯ ДАЕШЬ КАКИЕ ТО ОЦЕНКИ ЧТО ЭТО????ТЫ МАТЬ ТВОЮ ВОЕННЫЙ МОЖЕШЬ ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНИТЬ ТО ЧТО ПРОИСХОДИТ ??? ЗАНИМАЙСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ НЕ ЛЕЗЬ НЕ В СВОЮ ПАРАФИЮ ...КАЖДАЯ МОЛЬ КОММЕНТИРУЕТ ПО ПОВОДУ И БЕЗ...ВО МАТЬ ИХ 73% ПРОХФЕССОРОВ ВЫБРАЛИ БЫДЛО...ВОЙНА НАЧНЕТСЯ НЕКОМУ ПРИКАЗ БУДЕТ ОТДАТЬ ...ФУЕМ ТОЛЬКО ПО РОЯЛЮ...СКОТИНА ЗЕЛЕНОМОРДАЯ...
  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Демонстрация конечно. Войны нет, ее 73% зебиратели закончили в 19 году выбрав осла говногомандующим своего стада.
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