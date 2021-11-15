Кулеба про скупчення військ РФ біля українських кордонів: Це скоріше демонстрація

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що скупчення російських військ біля кордонів України та в тимчасово окупованому Криму – це скоріше демонстрація, що РФ готова їх використати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "LIGA.net".

Кулеба нагадав, що з весни цього року Росія не відвела війська та техніку від кордону України, які країна-агресор нібито залучала у "навчаннях".

"Те, що відбувається зараз, це швидше демонстрація, що Росія готова застосувати накопичені війська і техніку", - переконаний міністр.

За його словами, керівництво РФ розглядає різні варіанти, серед яких і потенційне воєнне вторгнення в Україну.

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