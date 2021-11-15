Ситуація з COVID-19 стабілізується другий тиждень поспіль, - нарада у Зеленського

В Україні протягом останніх двох тижнів знижуються основні негативні показники поширення коронавірусної інфекції.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Прем'єр-міністр Денис Шмігаль зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Зараз зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700 .За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб у порівнянні з 34 тис. позаминулого тижня. За словами Дениса Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності і почався рух до стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Тим часом в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – лише за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн. щеплень.

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Крім того, Зеленський звернувся до Національної поліції України та Міністерства інфраструктури у зв'язку з підробками ПЛР-тестів та сертифікатів щодо вакцинації туристичними операторами.