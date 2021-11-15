На Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річної дівчинки: під час тихої години замотали скотчем руки, ноги та заклеїли рот, щоб не плакала, - голова облради Біленький
На Полтавщині вихователі у дитсадку зв’язали 4-річну дівчинку та заклеїли їй рот скотчем. Про це у Facebook повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, передає Цензор.НЕТ.
"Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мене повідомили про випадок знущання з дитини, який трапився у Диканській громаді. Під час тихої години 4-річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот", – написав він.
Посадовець звернувся до керівництва Головного управління Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події.
"Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини – зрештою, усі обставини повинні бути з’ясовані та підтверджені, або спростовані", – зазначив Біленький.
За його словами, він оприлюднив цю інформацію, оскільки не хоче, щоб ця історія замовчувалася, як це відбувалося неодноразово в інших випадках.
Як повідомив УНІАН керівник відділу зв’язків з громадськістю ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв, заяв до поліції стосовно інформації, яку оприлюднив Біленький, не надходило. Однак правоохоронці почали з’ясовувати обставини події – на місце виїхала слідчо-оперативна група.
"Перевіряємо всю інформацію. Не виключено, що вона не підтвердиться. У дописі, який з’явився до Біленького у Facebook, вказані прізвища вихователів. Зараз все ретельно перевіримо", – заявив Сулаєв.
За наявною інформацією, про вказаний інцидент у Facebook першою написала сестра 4-річної дівчинки. Вона вказала імена сестри та двох виховательок.