ЄС готується запровадити санкції проти ПВК "Вагнера", - глава МЗС Франції Ле Дріан

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ погодилася на початок підготовки юридичних параметрів для санкцій проти ПВК "Вагнера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Є спільне бажання підготувати юридичні рамки для санкцій, які будуть ухвалені проти "Вагнера", - сказав він.

Ле Дріан пояснив, що заходи торкнуться, як очікується, і самої компанії, і тих, хто з нею співпрацює.

Французький міністр пояснив, що таке рішення ухвалено за підсумками обговорення міністрами ситуації у Малі. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що влада цієї африканської країни розглядає можливість співпраці з ПВК "Вагнера".

За словами Ле Дріана, ПВК "Вагнера" займається "дестабілізацією в країні, діючи від імені своїх клієнтів".

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