Дії НАТО в Чорному морі та Балтії - оборонні, вони не загрожують Росії, – Столтенберг

Присутність НАТО в країнах Балтії та у регіоні Чорного моря є суто оборонною та не становить жодної загрози для Росії, хоча і демонструє здатність НАТО ефективно протидіяти будь-яким загрозам.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Присутність НАТО у регіоні Чорного моря та у регіоні Балтії є суто оборонною. Ми збільшили оборонну присутність у східній частині Альянсу з 2014 року, що було спричинено агресивними діями Росії проти України. Зокрема, ми маємо таку присутність у регіоні Чорного моря, оскільки три берегові держави є членами НАТО – Румунія, Болгарія і Туреччина. В цьому регіоні ми також маємо близьких партнерів - Грузію й Україну", - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що будь-які дії Альянсу в регіонах Балтійського та Чорного морів не становлять загрози для Росії.

"Ми маємо спільні навчання, ми проводимо операції, ми є присутніми в цьому регіоні. Але це не спрямовано і не загрожує Росії. Це повністю оборонна військова присутність. НАТО демонструє готовність діяти проти будь-яких загроз, і це є важливим у дедалі більш непередбачуваному середовищі з безпеки", - додав Столтенберг.

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