Кабмін виділив 67,5 млн грн на закупівлю тестів для виявлення штаму "Дельта" в регіонах, - МОЗ

Кабінет Міністрів України виділив 67,5 млн гривень для виявлення штаму коронавірусної хвороби "Дельта" регіональним центрам контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнямна пресслужбу МОЗ.

Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання 15 листопада з метою виконання протокольного доручення засідання РНБО.

Кошти будуть направлені на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 000 досліджень для ідентифікації штаму "Дельта". У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць.

Завдяки рішенню Кабміну центри контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я будуть забезпечені розхідними матеріалами для ідентифікації "Дельта-штаму".

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