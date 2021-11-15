"Слугу народу" Петрова звільнили з посади голови Закарпатської облради

Цю посаду Олексій Петров обіймав з грудня 2020 року. Його дострокову відставку підтримали 43 депутати облради.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної ради, інформує Цензор.НЕТ.

"43 депутати Закарпатської обласної ради задовільнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської обласної ради без припинення повноважень депутата облради", - йдеться у її повідомленні.

Перед голосуванням Петров прозвітував про результати роботи.

Нового очільника оберуть на позачеркогому засіданні облради.

Олександру Петрову 45 років. Він кандидат юридичних наук, має військове звання генерал-майора, учасник бойових дій у зоні АТО. З 2017 по 2019 рік він очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, очолював Закарпатську ОДА.

28 жовтня депутати вже намагалися звільнити Петрова від повноважень. Але тоді голосування відбулося з порушенням норм регламенту, адже сам чиновник не написав заяву про відставку.