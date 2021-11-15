У ЄС узгодили запровадження нових санкцій проти Білорусі: До санкційного списку можуть потрапити близько 30-40 осіб і організацій
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Глави МЗС країн Євросоюзу досягли політичної домовленості щодо запровадження нових санкцій проти Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Twitter заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Обговорення щодо Білорусі серед міністрів закордонних справ ЄС завершилося. Є політичне схвалення нового пакету санкцій. Остаточні деталі ще не опрацьовані", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, до оновленого санкційного списку можуть потрапити близько 30-40 осіб і організацій.