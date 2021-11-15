Від початку доби війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли позиції українських воїнів зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
В районі Світлодарська російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
Біля Новозванівки війська РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Талаківки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В напрямку Попасної російські війска двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.