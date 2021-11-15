Від початку доби війська РФ 6 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, втрат серед особистого складу ООС немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли позиції українських воїнів зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Новозванівки війська РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Талаківки окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В напрямку Попасної російські війска двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін збільшив розмір субсидії для мешканців прифронтових територій на Донбасі, - Верещук