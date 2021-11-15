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Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко

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Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко
В регіонах України покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень, обладнаних для приймання хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сьогодні на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Міністр охорони здоров’я зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

Ляшко також повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.

Віктор Ляшко попросив голів обласних державних адміністрацій сприяти організації другого етапу вакцинації для людей, які отримали перше щеплення.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Привет
    Кто нить может себе представить ...что бы подобное заявлял министр здравоохранения Германии?? Не?.
    Зато есть много орлов которые говорят что уровень медицины Германии никак не влияет на смертность от ковида...тока мол вакцина благотворящая....и все..
  • Small Jerboa
    "Все хорошо", "никаких проблем" и... в третий раз еще больше улучшается?
    А за сотни умерших за это время КТО ОТВЕТИТ?!!!
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