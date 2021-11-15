Ситуація з постачанням кисню до лікарень покращується в регіонах України, - Ляшко
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сьогодні на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Міністр охорони здоров’я зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.
Ляшко також повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.
Віктор Ляшко попросив голів обласних державних адміністрацій сприяти організації другого етапу вакцинації для людей, які отримали перше щеплення.