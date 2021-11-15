Німеччина засуджує обстріл окупантами Невельського, - посольство
Про це йдеться у повідомленні посольства Німеччини в Україні в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми засуджуємо вчорашнє порушення домовленостей щодо припинення вогню та гуманітарного міжнародного права проросійськими силами й закликаємо до повного дотримання домовленостей. Знаходження політичного рішення на Донбасі можливе лише тоді, коли мовчить зброя", - зазначили у посольстві.
Як повідомлялося, вночі 14 листопада російські окупанти на Донбасі обстріляли Невельське з мінометів калібру 120 мм. Унаслідок обстрілу пошкоджені чотири житлові будинки, двоє цивільних - 65-річний чоловік і 63-річна жінка – опинилися під завалами. В Донецькій ОДА уточнили, що вони не постраждали. Крім того, були пошкоджені два санітарні автомобіля. Водій-санітар дістав поранення і госпіталізований, його стан оцінюють як важкий.
Вчора недалеко від населеного пункту #Невельське збройні формування порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. У результаті було зруйновано 2 автівки Медичних сил ЗСУ й 2 санітара було поранено. 1/2— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 15, 2021