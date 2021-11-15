Новини • Коронавірус і карантин

Вінницька область з 18 листопада переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

2 88313
Вінницька область з 18 листопада переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов
З 18 листопада Вінницька область переходить в "червоний "рівень епідемічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", йдеться в повідомленні.

Так, в регіонах "червоної" зони карантину забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Також читайте: З 12 листопада Черкащина переходить у "червону" зону карантину, - Немчінов

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Привет
    Конечно у них крыша ехать начинает от мысли а чем детей кормить...одевать и обувать....если они на работу пойти не могут ...денежку заработать....потому что с ребенком сидеть надо....
  • Андрей Сафhjyjd
    Дітьми треба займатись змалечку і вчити самоорганізації, а не наплодили аби як і на самотік. В мене діти з 9 річного віку вже самі все робили, тільки домашню роботу перевіряв.
  • Привет
    Ну расскажи нам еще как твои самоорганизованные дети в 6..7..8 лет сами оставались дома на целый день...и сами себя кормили...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини