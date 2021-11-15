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"Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко

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"Слуга народу" виконала 42% своїх передвиборних обіцянок, - Корнієнко
Партія "Слуга народу" за два роки виконала 42% своїх передвиборних обіцянок.

Про це заявив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який очолював політичну силу до 15 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Інтерфакс-Україна".

"За два роки команда "Слуги народу" змогла стати міцною політичною силою та забезпечити кардинальні зміни в країні. "Слуга народу" повністю виконала 42% своїх обіцянок", - сказав Корнієнко на з'їзді партії у понеділок у Києві.

Читайте: Нардеп Шуляк очолила партію "Слуга народу"

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Топ коментарі

  • а ес c5e83b5a
  • Andriy
    які?
  • Чайка Київ
    Не помиляється, це його робота.
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