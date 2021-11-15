Франція та Німеччина заявили про складні наслідки для РФ у разі нападу на Україну, - Кулеба (оновлено)

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан і Гайко Маас запевнили, що якщо РФ зважиться на військову операцію проти України, це матиме для неї надзвичайно складні наслідки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-України.

"Франція і Німеччина запевнили мене, що в разі, якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, то це матиме для неї надзвичайно складні наслідки", - сказав Кулеба журналістам у Брюсселі за підсумками переговорів.

Кулеба нагадав, що протягом усього року глави МЗС Німеччини та Франції намагалися організувати чотиристоронню зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандського формату", але, на жаль, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров жодного разу не знайшов можливості до них приєднатися. За його словами, міністри обговорили безпекову ситуацію навколо України та на окупованих територіях України й останні дії Росії.

"Ми домовилися, що буде проведено відповідну комунікацію з РФ для того, щоб демотивувати її від будь-яких агресивних дій", - наголосив Кулеба.

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Він уточнив, що міністри говорили про те, що конкретно можуть зробити партнери для стримування Росії від вчинення агресивних дій.

"І це не тільки політична комунікація, це й усвідомлення Росією дуже конкретних наслідків для її, зокрема, економіки можливих агресивних дій проти нашої держави", - розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що "Росія має побачити, що вона не зможе витримати ту ціну, яку їй доведеться заплатити в разі, якщо вона вдасться до масштабних військових дій".

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Він додав, що також глави МЗС України, Німеччини та Франції погодилися, що "нормандський формат" на рівні міністрів закордонних справ має бути збережений.

"І ми продовжимо працювати над тим, щоб відбулася чотиристороння зустріч, щоб ми сіли все-таки з Росією в особі міністра Лаврова, мали відвертий і предметний діалог. Як ви розумієте, домовлятися повноцінно в "нормандському форматі" можна, тільки коли всі чотири учасники сидять за столом", - зазначив Кулеба.