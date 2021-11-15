Новини • Газова війна

"Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації "Північного потоку-2", - Вітренко. ВIДЕО

6 37333
НАК "Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Таке рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", – зазначив Вітренко.

Також читайте: Зручне географічне розташування, більш досконалі техпоказники, - Вітренко про переваги ГТС України над "Північним потоком-2"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    поздно все всрлсь
    всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
    остальные должны приспособиться
    и, рассчитаться из кошельков...
    своих мудрих наридов
  • Старый зольдат
    А шо, Саша, СП-2 уже отказали в сертификации шо вы тут себе резко анус на британский флаг разорвали?
  • Иван Петрович Сидоров
    В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, Арахамия . Благодаря Витренко."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . И премии тем свои фантастические отработает. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини