Bellingcat випустить розслідування про "вагнерівців" вже цього тижня

Команда журналістів-розслідувачів Bellingcat анонсувала вихід довгоочікуваного розслідування про зрив спецоперації із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Про це йдеться у повідомленні в твіттері Bellingcat, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідувачі повідомили, що матеріал вийде на початку тижня й розкриє у деталях події, що призвели до затримання бойовиків-"вагнерівців" у Білорусі влітку 2020 року.

"Рослідування обсягом у понад 11 тис. слів ґрунтується на інтерв’ю з особами, залученими до операції, великому масиві документальних доказів (в тому числі аудіо, відео та фото) та перевіреній інформації з відкритих джерел", – повідомили у Bellingcat.

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Рослідувачі обіцяють, що воно стане найбільш глибоким поглядом на "провалену спецоперацію".

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.