"Слуга народу" виключила нардепа Дмитрука зі складу фракції
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Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні в понеділок вирішила розпочати процедуру виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу.
Про це у Telegram повідомила спікер фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"На засіданні фракції "Слуга народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу", - написала Палійчук.
Пізніше вона додала, що було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:
- Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;
- Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.