Зеленський: До України прямують 7 суден з вугіллям
Про це у відеозверенні до українців заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде: крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів "ПанАмакс", які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом", – сказав він.
За словами Зеленського, це вугілля повністю задовольняє всі потреби України до кінця 2021 року.
"В разі необхідності такі ж наші дії закриють потребу до кінця всього опалювального сезону", – додав президент.
Зеленський не пояснив, у кого й за якою ціною було куплене це вугілля. Але зазначив, що його купили не на окупованих територіях.
"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. ... Ми не платимо і не будемо платити тим, хто не визнає нашу незалежність", – підкреслив він.
"Держава нікого не залишить без світла й тепла", – пообіцяв Зеленський.